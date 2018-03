von dpa

12. März 2018, 18:19 Uhr

Nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May ist Russland «höchstwahrscheinlich» für das Attentat mit einem Nervengift auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal verantwortlich. Die Regierungschefin sagte dies am Montag im Parlament in London.