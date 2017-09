von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 09:00 Uhr

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist für die Einführung des Euro überall in der Europäischen Union, also auch in den ärmeren osteuropäischen Ländern. Auch den Schengenraum ohne Grenzkontrollen will er auf alle EU-Länder ausweiten. Dies erklärten EU-Diplomaten vor Junckers Grundsatzrede im Europaparlament am Mittwoch.

