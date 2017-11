von dpa

13.Nov.2017

Italien hat erstmals seit 60 Jahren die Endrunde einer Fußball-WM verpasst. Drei Tage nach dem 0:1 in Stockholm kam der viermalige Weltmeister am Montagabend im Playoff-Rückspiel in Mailand über ein 0:0 gegen Schweden nicht hinaus.