von dpa

14. Juni 2019, 01:54 Uhr

Der Iran hat die Vorwürfe der USA, Schuld an den Angriffen auf Öltanker am Golf zu sein, scharf zurückgewiesen. «Der Iran weist die unbegründete Behauptung der Vereinigten Staaten zu den Öltanker-Vorfällen am 13. Juni kategorisch zurück (...)», teilte die UN-Mission des Landes am Donnerstag in New York mit.