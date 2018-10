von dpa

28. Oktober 2018, 23:08 Uhr

Der Besitzer von Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, ist beim Hubschrauberabsturz am Stadion des englischen Fußball-Erstligisten tödlich verunglückt. Insgesamt seien bei dem Absturz am Samstagabend fünf Menschen ums Leben gekommen, teilte der Verein am Sonntagabend per Twitter mit.