G20 : G20-Gipfel: Trump im Klimaschutz isoliert

Im Streit um den Klimaschutz haben sich die anderen G20-Mitglieder beim Gipfel in Hamburg gegen US-Präsident Donald Trump gestellt. Bei dem Treffen der Top-Wirtschaftsmächte am Samstag wurden die Gegensätze in das Abschlusskommuniqué geschrieben, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die anderen 19 Mitglieder bekennen sich zu einer «raschen» Umsetzung des Abkommens, während die Abkehr der USA nur «zur Kenntnis» genommen wird.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 13:32 Uhr