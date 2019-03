von dpa

10. März 2019, 17:31 Uhr

Unter den Opfern des Flugzeugabsturzes in Äthiopien sind auch Deutsche. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Bei dem Absturz der Boeing der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines waren am Sonntag alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen.