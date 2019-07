von dpa

15. Juli 2019, 16:30 Uhr

Die Finalrunde der Basketball-Europameisterschaft findet in zwei Jahren erstmals seit 1993 wieder in Deutschland statt. Die K.o.-Phase der EM 2021 wird in Berlin ausgetragen, dazu steigt eine Vorrunde in Köln, wie der Kontinentalverband FIBA Europe am Montag in München entschied.