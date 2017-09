Nordkorea hat nach Medienberichten möglicherweise einen Atomtest durchgeführt. Ein Beben der Stärke 5,6 sei in Nordkorea gemessen worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag. Die Regierung in Seoul habe einen Atomtest nicht ausgesschlossen.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 05:50 Uhr