Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München trifft in der Vorrunden-Gruppe B der Champions League auf Paris Saint-Germain mit dem brasilianischen Neuzugang Neymar, RSC Anderlecht und Celtic Glasgow. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 18:50 Uhr