von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 09:55 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September im Vergleich zum Vormonat um 96 000 auf 2,449 Millionen gesunken. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 159 000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,5 Prozent.