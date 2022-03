Kraftwerke Lingen und Brokdorf : Im Emsland begann und endet das deutsche Atomkraftzeitalter

Im emsländischen Lingen hat die kommerzielle Produktion von Atomstrom in Deutschland einst 1968 begonnen. Dort wird sie 54 Jahre später enden. Das noch verbleibende Kernkraftwerk Emsland gehört zu den drei letzten in Deutschland. In Schleswig-Holstein ist Atomstrom schon Geschichte. Wie sieht es vor Ort aus?

Schon von der Autobahn aus sind die Dampfschwaden über dem Kühlturm des Kernkraftwerks Emsland gut zu sehen. Fast idyllisch sieht es vor dem rotgelben Sonnenaufgang aus, die Strommasten und Leitungen im Vordergrund geben dem Bild Perspektive. Diese Ansicht wird es so bald nicht mehr geben. Wenn am 31. Dezember dieses Jahres das Zeitalter der Atomverstr...

