Roman über „Cleaner“ : Wolfgang Kaes blickt auf die schmutzige Seite der sozialen Medien

Sogenannte "Cleaner" durchforsten für einen Hungerlohn soziale Medien nach Inhalten, die entfernt werden müssen. Sie löschen Gewalt, Hass und Pornografie. Wolfgang Kaes hat einen Roman über sie geschrieben.

Remagen | Er lebt am Rande des Ahrtals, hatte die Katastrophe quasi in der Nachbarschaft und doch länger nichts Konkreteres gewusst als die allermeisten. Und er hat als Journalist etliche Preise gewonnen. Auch als Buchautor legt Wolfgang Kaes (63) Wert auf akribische Recherche – in seinem neuen Roman "Das Lemming-Projekt" ist sein Hauptprotagonist ein "Cleaner"...

