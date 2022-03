TikTok oder Tagesschau? : Wie sich Jugendliche über den Krieg informieren

Julio Rodriguez via www.imago-images.de

Es herrscht Krieg in Europa – was wissen die Jugendlichen in Deutschland darüber? Und wer spricht mit ihnen? Eine aktuelle Befragung gibt Antworten.

München | Russland hat die Ukraine angegriffen – aber was wissen Jugendliche darüber? Wie informieren sie sich? Und was halten sie von Putin? Eine bundesweite Befragung des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) aus München zeigt: Junge Leute wissen über die Lage Bescheid. Neun von zehn 13- bis 17-Jährigen konnten den Ko...

