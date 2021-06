Trennungskinder : Mama, jetzt kann ich ja dein Mann sein!

Die Trennung der Eltern ruft bei den Kindern neben Trauer Ängste und Schuldgefühle hervor. Eltern müssen hierauf dem Alter entsprechend reagieren. Die Erziehungswissenschaftlerin Ute Steffens gibt Tipps.

Flensburg | „Wir haben Sie zum Gespräch gebeten, weil Anton neuerdings ständig in Raufereien verwickelt ist. Das kennen wir so gar nicht von ihm.“ Oder: „Julia, nun hör doch mal auf – von deinen Nägeln ist ja schon nichts mehr übrig!“ Oder: „Jakobs Leistungen haben in den letzten Wochen stark nachgelassen. Er war bisher ein ausgeglichener Schüler.“ So oder ähnlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.