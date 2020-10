Neue Podcast-Folge „Nachschlag“ : Warum mehr über weibliche Lust gesprochen werden muss

Auch Frauen bekommen Erektionen – nur spricht niemand darüber. Im Podcast erfahren Sie, warum sich das ändern muss.

von Louisa Riepe

08. Oktober 2020, 14:33 Uhr

Die Klitoris ist kein "Lustknopf", den man drückt und schon bekommt eine Frau einen Orgasmus. Das weibliche Sexualorgan ist weit komplexer – und bisher noch viel zu wenig erforscht. Selbst in der Ausbildung von Medizinern wird es oft nicht richtig dargestellt, berichtet Autorin Ankea Janßen im Podcast. Bei ihren Recherchen hat sie erfahren wie wichtig es ist, offen über weibliche Lust zu sprechen – auch im Sinne der Emanzipation.

In diesem Podcast stellt Moderatorin Louisa Riepe einmal pro Woche ein Thema aus "XL", dem digitalen Wochenend-Paket auf unserer Webseite und in der App, genauer vor. Journalisten erzählen von ihren Recherchen, gewähren Einblick in ihre Erfahrungen vor Ort und beziehen Stellung zu den Themen, die Norddeutschland bewegen.



Die aktuellen Geschichten des Wochenendes erscheinen immer donnerstags auf www.svz.de/xl.



