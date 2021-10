Farbe, Material, Funktion : Schwarz statt weiß: Diese sechs Küchentrends müssen Sie kennen

Auf den Küchenmessen um Melle haben Hersteller ihre neuesten Kollektionen präsentiert – und die aktuellen Trends der Branche. Was ist derzeit angesagt?

Schwerin | Wer wissen will, was in Sachen Küchen angesagt wird, muss in eine beschauliche Region in Nordrhein-Westfalen schauen. Denn rund zwei Drittel aller deutschen Küchen stammen laut den Verbänden der Holz- und Möbelindustrie aus Ostwestfalen-Lippe. Die Ausstellungen der Hersteller sind also ein Trendradar. Diese sechs Dinge sind bei Küchen jetzt gefragt. ...

