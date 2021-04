Hilfe für Betroffene : Überaktive Blase: Wenn der Toilettengang den Alltag bestimmt

Wenn sich der Alltag um den Gedanken dreht: Wo ist die nächste Toilette? Zwei Betroffene berichten.

Münster | In ihren schlimmsten Phasen sei ihr Harndrang so häufig und stark gewesen, dass sie im Zehn-Minuten-Takt die Toilette aufsuchen musste, erzählt Sabine Jablonski. Dabei hatte sie zuvor wenig getrunken. Ein unbeschwerter Abend mit Freunden im Restaurant war für die 45-Jährige kaum mehr möglich: In einer Stunde musste ich manchmal sechs Mal zur Toilett...

