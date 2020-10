Neue Podcast-Folge „Nachschlag“ : „Teflon-Trump“ gegen „Biden, das Reptil“: Warum die US-Wahl so knapp wird

Donald Trump könnte zu einer zweiten Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt werden. Warum?

von Louisa Riepe

29. Oktober 2020, 14:43 Uhr

Er bestritt die Wirkung von Masken in der Corona-Pandemie und riet seinen Bürgern, sich zum Schutz vor einer Ansteckung Desinfektionsmittel zu spritzen. Gleichzeitig löste er einige seiner Wahlversprechen ein und überstand ein Amtsenthebungsverfahren-Verfahren. Die Präsidentschaft von Donald Trump hatte Licht und Schatten. Das ist ein Grund, warum er die Wiederwahl gewinnen könnte. Welche es noch gibt, darüber spricht Politik-Redakteur Thomas Ludwig im Podcast – und erklärt auch, warum er sich wenige Tage vor der Wahl noch keine Prognose zutraut.

In diesem Podcast stellt Moderatorin Louisa Riepe einmal pro Woche ein Thema aus "XL", dem digitalen Wochenend-Paket auf unserer Webseite und in der App, genauer vor. Journalisten erzählen von ihren Recherchen, gewähren Einblick in ihre Erfahrungen vor Ort und beziehen Stellung zu den Themen, die Norddeutschland bewegen.



