Taliban-Regime : Frauen aus Afghanistan: „Die Monster aus meiner Kindheit sind wieder da“

Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan leben Frauen in Angst. Noch ist unklar, wie es künftig um ihre Rechte steht. Die Befürchtungen, unterdrückt zu werden, sind groß. Drei afghanische Frauen berichten.

Köln/Bonn | Als Arezao Naiby von der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan erfuhr, wollte sie zunächst nicht glauben, was sie in den Nachrichten las. "Es war ein Schock und ging alles so schnell", sagt sie. Dann seien die Erinnerungen wieder gekommen. Lesen Sie auch: Afghanistan: Was erwartet Frauen und Mädchen unter der Scharia? Sieben statt 640...

