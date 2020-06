Podcast "Nachschlag" : Steuern sparen dank Corona: So holen Sie sich Ihr Geld vom Staat zurück

In der Corona-Krise haben viele Arbeitnehmer aus dem Homeoffice gearbeitet. Die Kosten dafür lassen sich unter Umständen von der Steuer absetzen. Wie? Das erfahren Sie in dieser Folge Nachschlag.

von Louisa Riepe

18. Juni 2020, 14:12 Uhr

Osnabrück |



Im "Nachschlag" stellt Moderatorin Louisa Riepe einmal pro Woche das stärkste Thema aus "XL", dem digitalen Wochenend-Paket auf unserer Webseite und in der App, genauer vor. Journalisten erzählen von ihren Recherchen, gewähren Einblick in ihre Erfahrungen vor Ort und beziehen Stellung zu den Themen, die Norddeutschland bewegen.



imago images





In der Corona-Krise haben viele Arbeitnehmer aus dem Homeoffice gearbeitet. Das hat Auswirkungen auf die Steuererklärung: So lassen sich die Kosten für das heimische Büro mitunter anrechnen, gleichzeitig bei einigen Pendlern der Arbeitsweg weg. Was es zu beachten gibt, erfahren Sie im Nachschlag.

