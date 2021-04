Testen Sie Ihr TV-Wissen : „Sex and the City“: Dieses Quiz schaffen nur echte Fans

Sie haben "Sex and the City" gerne geschaut und sind immer noch Fan? Testen Sie im Quiz, wie gut Sie die Serie kennen.

Hamburg | Gute Nachrichten für Fans von "Sex and the City": Die Kultserie um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer wird neu aufgelegt. HBO Max will mit der Serie "And Just Like That" ein neues Kapitel basierend auf dem Buch "Sex and the City" und der Original-TV-Serie produzieren. Sarah Jessica Parker (55), Cynthia Nixon (54) und Kristin Davis (55) sind al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.