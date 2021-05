Liebenswerte Zottel : Die Hunde mit den Rastalocken: Warum es so schwer ist, eine uralte Rasse zu züchten

Bergamasker Hirtenhunde sind vom Aussterben bedroht. Jutta und Robert Ammann tun alles, um die Rasse zu erhalten.

Münster/Prunetto | Jutta und Robert Ammann leben gerne in Münster, doch immer wieder zog es das Paas in den Süden. Nach Camping-Urlauben mit ihren Kindern in der französischen Provence und an der Côte d’Azur, stiegen sie um auf ein Ferienhaus in Antibes an der französischen Riviera. Als die Kinder älter wurden, begleiteten sie ihre Hunde bei ihren Reisen in den Süden. ...

