Expertin ordnet Vorwürfe ein : Das System Winterhoff: Wurden Kinder mit Pillen ruhig gestellt?

Kinderpsychiater Michael Winterhoff soll Kinder mit Medikamenten ruhig gestellt haben. Das enthüllte jetzt eine Doku. Expertin Renate Schepker erklärt uns, was sie von Winterhoffs Methoden hält.

Berlin | Dr. Michael Winterhoff ist einer der bekanntesten Kinderpsychiater Deutschlands. Er war in zahlreichen Talkshows zu sehen. Seine Bücher verkauften sich insgesamt mehr als 1,3 Millionen mal. In seinem bekanntesten Werk "Warum unsere Kinder Tyrannen werden" warnt Winterhoff vor einem Sittenverfall in der Kindererziehung. In der ARD-Dokumentation „War...

