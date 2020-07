Neue Podcast-Folge "Nachschlag" : Purer Geschmack: Warum junge Köche auf Gewürze verzichten

Zwei, drei Zutaten, weniger Gewürze, natürliche Zubereitung: Das ist die Essenz der Produktküche. Warum junge Gastronomen weniger, dafür intensivere Aromen auf einen Teller bringen, und was Hobbyköche davon lernen können, erfahren Sie im "Nachschlag".

von Louisa Riepe

09. Juli 2020, 14:34 Uhr

Osnabrück |



Elissavet Patrikiou





"Die Euphorie über die gerade geernteten Radieschen ist schon mal so groß, dass man sie dem Gast eigentlich auch genauso auf den Teller legen möchte“, sagt Matthias Gförer. Die Idee des Kochs und Gastronomen ist gar nicht so abwegig, wie sie klingt: Lebensmittel so zu servieren, wie sie sind, ohne viele Gewürze oder Saucen, schonend zubereitet, um den eigenen Geschmack zu erhalten – das zeichnet die sogenannte Produktküche aus. Was noch hinter dem Begriff steckt, und was Hobbyköche davon lernen können, erfahren Sie im Nachschlag.

