1,20 Euro pro Kilo Fleisch : Preiskrise setzt Schweinebauern unter Druck: „Es geht einfach nicht mehr“

Seit Monaten bekommen Landwirte wenig für ihre Schweine. Und vor allem fehlt ihnen eines: Eine Perspektive, wie sie die Tiere künftig halten sollen. Ob das Bekenntnis von Discounter Aldi zur Wertschöpfungskette in Deutschland hilft?

Schwerin | Bislang hat Familie Vogelsang auf ihrem Hof alles in einer Hand: Ferkel werden dort geboren, großgezogen und die Schweine so lange gemästet, bis es für sie zum Schlachthof geht. Inklusive der Mastschweine leben insgesamt rund 1500 Tiere auf dem Hof in Rheda-Wiedenbrück, erzählt Seniorchef Norbert Vogelsang. „Alle zehn Tage verkaufen wir Schweine“, sag...

