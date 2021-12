Ex-Junkie besiegt Drogensucht : „Mir fehlen 20 Jahre meines Lebens“: Der Neustart des Maik N.

Maik N. spritzte Kokain und Heroin, trank und nahm Tabletten. Er war tief im Strudel der Sucht gefangen. Doch er hat sich rausgekämpft und ist seit mehreren Jahren clean. Wie hat er das geschafft?

Hamburg | Maik N. (Name der Redaktion bekannt) nimmt einen kräftigen Schluck Kaffee. In der Vorweihnachtszeit sitzen in einem Café in Elmshorn um ihn herum Pärchen, Familien und Freunde, die sich unterhalten, lachen. Maik N. hält kurz inne – und sagt: „Ohne meine Mutter wäre ich nicht mehr am Leben oder in der Gosse. Sie hat noch an mich geglaubt, als ich sel...

