Förderungen als großer Anreiz : Hausbesitzer möchten Energie sparen – Altbausanierung liegt im Trend

Ob mit Energieeffizienz-Experte oder in Eigenleistung: Viele Eigentümer wollen ihre Häuser sanieren und anschließend Energie sparen. KfW-Zuschüsse und geringe Kosten sind bisher wichtiger als die Nachhaltigkeit.

Stubben/Hamburg | In Stubben geht es auf die Zielgerade. Am 1. April ist es soweit, der Umzug findet statt. Ein Jahr Sanieren liegt dann hinter Jan-Matthis Hoffmann und seiner Verlobten Tasja Garbers. Ein Jahr herausreißen, aufräumen, planen, wieder aufbauen. „Wir waren nur einmal an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nicht auf der Baustelle. Da waren wir auf eine Hochzei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.