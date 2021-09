Neues Rätsel um Mord in Frankreich : Der Schatten des Maskenmanns verfolgt die Familien der Opfer bis heute

Er weiß, dass jahrelange Ungewissheit kaum zu ertragen ist: Die zwischenzeitliche Auslieferung von „Maskenmann“ Martin Ney nach Frankreich weckt auch beim Bruder seines ersten Opfers böse Erinnerungen.

Tangstedt | Immer, wenn er sich gedanklich ganz weit von dem Ereignis entfernt hat, das „ein Stück Welt kaputt gemacht“ hat, so weit, dass es in seinem Leben keine Rolle mehr zu spielen scheint, passiert etwas. „Und dann geht es doch wieder los“, sagt Oliver Jahr. Der 34-Jährige aus dem Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein ist der Bruder von Stefan Jahr, der 1...

