Kochen, Garen, Braten : Nicht nur mit Hollandaise: Fünf Tipps für kreative Spargel-Gerichte

Spargel mit Sauce Hollandaise – das kennt jeder. Das Gemüse kann allerdings auch völlig anders zubereitet werden. Mit diesen einfachen Tipps wird die Spargelsaision zum kulinarischen Highlight.

Schwerin | Oldie but Goldie: Ganz klassisch wird weißer Spargel in Salz- und Zuckerwasser gekocht und mit buttrig-cremiger Hollandaise, Schinken und Salzkartoffeln aufgetischt. Hier heißt es: Aufpassen, dass die zarten Spargelstangen nicht verkochen. Und vor allem: Dass sie Ihren Geschmack behalten. Denn wer Spargelstangen einfach in reichlich gesalzenem und lei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.