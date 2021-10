27.000 Kilometer Schwimmen, Radeln, Laufen : Mit welchen Mentaltricks Jonas Deichmann den Triathlon um die Welt meisterte

Jonas Deichmann hat seinen "Triathlon um die Welt" geschafft. Ein Interview über mentale Tricks gegen den inneren Schweinehund, eine positive Lebenseinstellung und die Angst vor sibirischen Lkw-Fahrern.

Schwerin | Mit seinem Triathlon um die Welt ist Jonas Deichmann nicht nur in Mexiko zum Star geworden. In etwas mehr als einem Jahr umrundete er schwimmend, auf dem Rad fahrend und laufend den Globus und legte dabei insgesamt rund 27.000 Kilometer zurück. Sein "Triathlon 360 Degree" war nicht die erste sportliche Extremleistung, die der 34-Jährige in den vergang...

