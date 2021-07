„Heute Show“-Star im Interview : Warum ist Sebastian Pufpaff immer so asozial?

Sebastian Pufpaff kommt ins Gasthaus „Elefant“ in Bonn und ist ganz aufgeregt: Zum ersten Mal seit dem Lockdown betritt er ein Lokal. Doch dann spricht er ganz unaufgeregt über Satire, Politik und Bad Honnef.

Bonn | Herr Pufpaff, nehmen Sie noch Glückwünsche zum Grimme-Preis an? Immer! Ich bin so stolz auf das Ding, Sie können mich gern in einem halben Jahr nochmal anrufen zum Gratulieren. Mach ich gerne. Gäbe es „Noch nicht Schicht“ noch, würden Sie jetzt gerade aufzeichnen, oder? Genau. Wir haben jetzt 12 Uhr, jetzt würde ich On Air gehen und, toi toi ...

