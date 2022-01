Musiker, Moderator, Professor : Götz Alsmann: „Eine Vinylplatte im Original reicht für eine mittelprächtige Erektion“

Er war Krawattenmann des Jahres, hat Fernseh- und Schallplattenpreise abgeräumt: Götz Alsmann. Außerdem ist er leidenschaftlicher Sammler von Vinylplatten.

Schwerin | Seit über zweieinhalb Jahrzehnten macht Götz Alsmann Radiosendungen, bei denen er ausschließlich Musik aus seinem Schallarchiv spielt. Im Interview erzählt der Entertainer, Musiker und Moderator, was den Sammler vom Hörer unterscheidet, wie er sich in seiner Sammlung zurechtfindet – und was es mit seinem Podcast „Der Geheime Garten des Jazz“ auf sich ...

