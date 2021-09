Vielfältiges Gemeinschaftsprojekt : Ein Garten für drei Generationen: Familie Harms lebt in ihrem „Paradies“

Im Garten von Familie Harms fühlen sich nicht nur Menschen wohl. Auf 3,5 Hektar leben auch Gänse, Schafe und Puten. Hier wird gefeiert, gelacht und auch getrauert. Das macht den Ort so besonders.

Kollow | Ein Besuch bei Familie Harms entwickelt sich nicht selten zu einem Abenteuer. Ganz schnell sind anderthalb Stunden verflogen. Ein Rundgang führt vorbei an blühenden Sommerblumen und dem emsigen Treiben von Bienen und Schmetterlingen. Über verwunschene Pfade, entlang an Teichen und Flüsschen. Und an Bäumen, die mächtig in alle Richtungen wachsen. Le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.