Exotische Früchte aus dem Norden : Vom Schweinezüchter zu Goji-Bauer: Landwirt setzt auf Superfood

Der Niedersachse Henning Bothe hat der Schweinezucht abgeschworen und schlägt mit der Goji-Beere einen neuen Weg in der Landwirtschaft ein. Ein Besuch bei Familie Bothe auf ihrem Hof in Hagenburg am Steinhuder Meer.

Hagenburg | Plötzlich steht ein Teller mit einer Handvoll kleiner, ovaler roter Beeren auf dem Tisch: „Probieren Sie mal“, sagt Heiko Bothe. Er präsentiert eine Seltenheit: Frische Goji-Beeren aus Norddeutschland und nicht getrocknete aus China importiert. Die allererste schmeckt erst zuckersüß, überrascht dann aber mit einem bitteren Nachgeschmack. „Das ist die ...

