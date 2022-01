Hundeflüsterer aus Schleswig-Holstein : Thomas Schwerdtfeger kümmert sich um verhaltensauffällige Hunde

Wer sich an Thomas Schwerdtfeger wendet, hat oftmals mit seinem Tier schon eine längere Odyssee hinter sich. Der Sülfelder kümmert sich seit 15 Jahren um verhaltensauffällige Hunde.

Sülfeld | Juri liegt auf seinem Platz, ist auf dem Sprung. Er ist etwas aufgeregt, will den Besuch begrüßen. Als er losstürmen will, stellt sich Thomas Schwerdtfeger seitlich vor ihn, macht sich groß, in einer Hand ein Leckerli, schaut ihn dabei kurz an. Juri stoppt, dreht, geht zurück und legt sich wieder hin. Nimmt das Leckerli. „Ich habe ihn blockiert, se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.