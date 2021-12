Sprachkolumne „Wortklauber“ : Das alte Wort „Liebreiz“: Was es so schön und bedeutsam macht

In unserer Sprachkolumne "Wortklauber" geht es Sprachschätze, die in Gefahr sind, verloren zu gehen. In dieser Folge erklären wir, was das Wort "Liebreiz" bedeutet.

Schwerin | Liebreiz strahlt man aus. Liebreiz kann man nicht lernen. Oder vortäuschen. Es meint eine Qualität, die tiefer geht als der Charme und natürlicher ist als jede Attraktivität. Kann es Liebreiz, sagen wir, auf Instagram geben? Eher nicht. Denn Liebreiz lässt sich durch kein Posing erzeugen, durch Farbfilter ohnehin nicht. Wenn etwas den Liebreiz auszeic...

