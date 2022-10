Wann müssen wir uns wegen Corona keine Sorgen mehr machen und wann sind Inzidenzen egal? Acht Experten geben Auskunft. Foto: imago images/Rene Traut up-down up-down Logo xl Logo xl Steigende Infektionszahlen Wann ist die Corona-Pandemie zu Ende? Acht Experten antworten Von Ulrike Gebhardt | 27.10.2022, 14:00 Uhr

In vielen Ländern schnellen die Corona-Ansteckungen in die Höhe, dabei hatte etwa US-Präsident Joe Biden bereits verkündet, die Pandemie sei vorbei. In welcher Phase befinden wir uns, wie wird eine Endemie aussehen, was müssen wir jetzt tun? Acht Experten antworten.