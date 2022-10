Mehr als nur ein Aussteigertraum: Wohnen auf dem Wasser. Foto: imago images/Westend 61 up-down up-down Logo xl Logo xl Voraussetzungen, Kosten, Orte Hausboote und Floating Farms in Deutschland: So klappt das Leben auf dem Wasser Von Karolina Meyer-Schilf | 20.10.2022, 14:05 Uhr

Alternative Wohnformen werden angesichts steigender Preise für viele Menschen immer interessanter. Dazu gehört auch das Leben auf dem Wasser. Doch wo ist das in Deutschland möglich, was kostet es und was sind Vor- und Nachteile?