Blühende Iris, Zierlauch und Taglilien (Hemerocallis) sind auf Friedhöfen ebenso anzutreffen wie Rosenhochstämmchen und Zierapfelbäumchen. FOTO: GMH/Bettina Banse Pflanzen für den Friedhof Diese Stauden eignen sich am besten für die Grabbepflanzung Von Julia Kuhlmann | 12.05.2022, 14:00 Uhr

In der Friedhofsbepflanzung tut sich was. Es gibt immer mehr Gräber, die abwechslungsreich, pflegeleicht und insektenfreundlich mit Stauden bepflanzt sind. So finden Sie die richtige Pflanze.