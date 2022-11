Tierschützer Stefan Klippstein mit einem geretteten Welpen. Foto: Stefan Klippstein up-down up-down Logo xl Logo xl Illegaler Tierhandel Gequälte Tiere, brutale Händler: Was ein Tierretter bei seiner Arbeit erlebt Von Sina Wilke | 17.11.2022, 14:00 Uhr

Kranke Hundewelpen in Badewannen, Affen in Vogelkäfigen: Der Hamburger Tierretter Stefan Klippstein deckt Missstände in der Tierhaltung auf. Im Interview berichtet er, dass er dafür viel Hass erntet.