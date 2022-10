Müssen Sie im Beruf oder auf Reisen auch oft Englisch sprechen? Testen Sie ihr Smalltalk-Englisch im Quiz. Foto: imago images/YAY Images up-down up-down Logo xl Logo xl English for Everyone! Quiz: Wie gut ist Ihr Smalltalk-Englisch? Von Carolin Ungrad | 13.10.2022, 14:00 Uhr

Englisch ist Amtssprache in 67 Ländern und die Sprache gehört auch in Deutschland zur schulischen Ausbildung. Oftmals ringt man in beruflichen und privaten Situationen dennoch um die richtigen Worte. Wie gut ist Ihr Smalltalk-Englisch?