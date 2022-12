Foto: Stefanie Hiekmann Logo xl Logo xl Leckeres Express-Rezept Mit drei Tricks zur super einfachen Lasagne Von Stefanie Hiekmann | 01.12.2022, 14:00 Uhr

Was gibt es an kalten Tagen besseres als eine Lasagne, die im heißen Ofen blubbert und den herzhaften Duft in der ganzen Wohnung verbreitet?! Unser Express-Rezept geht besonders schnell und nutzt drei einfache Tricks.