Kosten an der Tankstelle Norddeutschland besonders teuer: Was sind faire Preise für Benzin und Diesel? Von Nina Kallmeier | 03.11.2022, 06:00 Uhr

Preise für Benzin und Diesel an der Tankstelle sind in diesem Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen und haben für großen Wirbel gesorgt. Doch woher kommt der Benzinpreis, wer verdient und was wäre für den Verbraucher fair?