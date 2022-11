Viele eingefleischte Fußballfans rufen zum Boykott der WM 2022 in Katar auf. Doch welche Gründe sprechen überhaupt FÜR einen Boykott. Unser Kolumnist Burkhard Ewert findet gleich 16 an der Zahl. Foto: imago images/Norbert Schmidt up-down up-down 16 Gründe für einen Boykott Die WM 2022 in Katar? Ohne mich! Aber garantiert Eine Kolumne von Burkhard Ewert | 17.11.2022, 14:00 Uhr

Unser Autor Burkhard Ewert wird diese WM ignorieren. Es ist ihm völlig gleichgültig, wer dort spielt. Er will nicht wissen, wer gewinnt. Denn das Turnier in Katar illustriert für ihn alles, was mit dem Fußball und überhaupt auf der Welt schiefläuft.