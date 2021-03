Census : WWF zählt in Mongolei fast 1000 Schneeleoparden

Gute Nachrichten aus dem Reich des Schneeleoparden: In der Mongolei leben hunderte der seltenen Großkatzen, obwohl ihr Lebensraum schrumpft und der Klimawandel ihnen zusetzt.

Ulan Bator | Laut der Tierschutzorganisation WWF leben in der Mongolei rund 1000 Schneeleoparden. Die landesweit erste Erhebung habe eine Zahl von 953 erwachsenen Tieren ergeben, teilte der WWF am Mittwoch mit. „Die Schneeleoparden haben sich in der Mongolei behauptet. Das ist ein großer Erfolg für den Artenschutz“, kommentierte Markus Radday, Referent für die ...

