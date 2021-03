Weltgesundheitsorganisation : Weniger Kuscheln wegen Corona: WHO sieht Frühchen in Gefahr

Unter Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie leiden alle - für Frühchen können sie allerdings lebensbedrohlich sein.

Genève | Strenge Corona-Regeln in Geburtenstationen können fatale Folgen für Frühgeborene haben. Wegen der Pandemie werde in vielen Ländern der lebenswichtige Körperkontakt zwischen Eltern und ihren Babys eingeschränkt, warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Der medizinische Nutzen des Kuschelns sei weit höher als die Ansteckungsgefahr, argume...

