UN-Wetterorganisation : Weltrekord: Längster Megablitz mit 768 Kilometern

Der längste Blitz, der je gemessen worden ist, erstreckt sich von Rostock bis zum Bodensee. Entladen hatte er sich allerdings in den USA - die Länge ist ein neuer Rekord.

Der längste jemals gemessene Blitz hat sich laut der UN-Wetterorganisation WMO über 768 Kilometer erstreckt. Die Entladung ereignete sich im April 2020 zwischen den US-Staaten Texas, Louisiana und Mississippi. Das entspricht in etwa der Entfernung zwischen Rostock und dem Bodensee. Nach wissenschaftlicher Überprüfung wurde der Rekord am Dienstag in Gen...

