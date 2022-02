Raumfahrt : Virgin Galactic startet Verkauf von Trips ins All

Der Weltraumtourismus nimmt so langsam Fahrt auf. Für einen Flug ins All muss man allerdings tief in die Tasche greifen.

Das private Weltraumunternehmen Virgin Galactic will mit dem Verkauf von Tickets für Flüge ins All an Privatpersonen starten. Ab Mittwoch könnten interessierte Weltraumtouristen entsprechende Reisen in die Schwerelosigkeit für 450.000 Dollar - umgerechnet knapp 400.000 Euro - buchen, teilte das Unternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson mit...

