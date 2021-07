Stinkende Blüte : Titanwurz blüht für kurze Zeit in Hohenheim

Während ihrer Blüte sondert sie einen intensiven Geruch ab - ein übler Duft, der an Kot erinnert. Wer die von der indonesischen Insel Sumatra stammende Pflanze beobachten will, muss sich beeilen.

Stuttgart | Seltenes und stinkendes Schauspiel an der Universität Hohenheim in Stuttgart: Heute Nachmittag hat sich die Titanwurz-Blüte in einem Gewächshaus geöffnet. Wer die große Pflanze in ihrer Pracht beobachten will, muss schnell sein. Denn die von der indonesischen Insel Sumatra stammende Pflanze blüht nach Angaben der Uni nur für 24 Stunden. Während ihr...

